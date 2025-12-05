パチンコメーカー40社で構成される日本遊技機工業組合（日工組）が、12月4日に行った新CM発表会でプロジェクト「PACHI-PACHI-7（パチパチセブン）」のセカンドシーズンを発表。タレントの藤田ニコルさんを「PACHI-PACHI-QUEEN（パチパチクイーン）」として新アンバサダーに迎え、業界のイメージアップとファン拡大を目指します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■業界の現状打破へ「ユーザーファースト」で