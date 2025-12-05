西武は5日、2026シーズンの選手会役員決定を発表した。選手会は球団やファンの皆さまと選手をつなぐ橋渡し役として、チーム環境の整備や社会貢献活動の推進など、多岐に渡る取り組みを行っていく。会長：外崎修汰副会長：渡邉勇太朗、西川愛也執行役員：隅田知一郎、蛭間拓哉