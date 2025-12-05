日本エコロジーが北海道釧路市昭和地区で計画するメガソーラー建設の工事が、早ければ１２月６日にも始まります。住民からは反発の声が上がっています。大阪の事業者・日本エコロジーは、１１月１７日付で工事期間の変更届を釧路市に提出し、昭和地区の工事を早ければ１２月６日から始める予定です。１１月２２日の日本エコロジーの住民説明会では、町内会に対し金銭の支払いが提示されました。「美