東京・足立区で乗用車が歩行者をはねて死傷させたひき逃げ事件は、死傷者が14人となりました。事件を起こした車を盗んだとして逮捕された男が、「クラウンRSに乗りたい気持ちが抑えきれなかった」などと供述していることがわかりました。この事件は先月、足立区で乗用車が歩行者をはね、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）ら2人が死亡し、運転していた男が逃走したものです。事件をめぐっては、37歳の男が近くの