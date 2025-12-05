長期金利が一時1.95%まで上昇しました。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物の国債の利回りは、一時1.95％まで上昇しました。およそ18年半ぶりの水準となっています。日銀が今月18日と19日の金融政策決定会合で、利上げするとの観測が高まっていることから、債券を売る動きが強くなっています。また、政府が掲げる財政拡張的な経済政策に対する財政悪化への懸念も、金利の上昇要因となっています。