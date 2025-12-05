俳優の秋野暢子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。品数豊かな“おうち中華”の夜ごはんを披露した。【写真】「めちゃくちゃ美味しそう」えびマヨや青椒肉絲…“おうち中華”並ぶ食卓ショット披露の秋野暢子秋野は「今夜はお昼に続き中華ですね」と書き出し、「えびマヨ、青椒肉絲、かにたま、水餃子入りのお野菜たっぷりスープ」の写真をアップ。まるで本格中華料理店のような品ぞろえだが「本格中華では無くて、おう