タレントで元フジテレビアナウンサーの渡辺渚さんの写真集に刃物を乗せた写真を交流サイト（SNS）に投稿したとして、警視庁捜査1課は5日、脅迫の疑いで、岩手県に住む30代の無職女性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は5月上旬、写真集に刃物を乗せた写真を「死ね」「めった刺し」との文言と共に自身のインスタグラムに投稿した疑い。女性は事情聴取に「行き過ぎた表現で怖がら