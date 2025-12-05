農林水産省は5日、全国の小売店約6千店が11月24〜30日に販売したコメ5キロの平均価格が前週比92円高の4315円だったと発表した。3週ぶりの値上がり。昨年比で取引価格が大幅に上昇した2025年産の新米入荷が増え、高値水準が続いている。業態別ではホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット（チェーン）のいずれでも前週から販売価格が上昇した。