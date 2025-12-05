坂茂さん米建築家協会（AIA）が優れた建築家に贈る「AIAゴールドメダル」の2026年の受賞者に建築家の坂茂さん（68）が選ばれたと坂さんの事務所が5日、発表した。日本人では4人目。AIAゴールドメダルは「建築の理論と実践に永続的な影響を与えた個人」に贈られ、フランク・ロイド・ライトやル・コルビュジエら著名建築家がこれまで受賞。丹下健三さん（05年死去）、安藤忠雄さん（84）、槙文彦さん（24年死去）も受賞してい