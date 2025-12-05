◇フィギュアスケートジュニアGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、初出場でSP6位の西野太翔（たいが、星槎国際横浜）は138・59点をマークし、合計202・60点で5位となった。冒頭で4回転トーループを降りると、続く4回転サルコーも着氷。トリプルアクセルで激しく転倒する場面もあったが、滑り終えると納得の表情を浮かべながらうなずいた。演技後はアクセルの転倒を悔