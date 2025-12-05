柔道男子６６キロ級で、五輪２連覇王者の阿部一二三（２８）＝パーク２４＝が５日、都内で取材に応じた。６日に開幕するグランドスラム東京大会（東京体育館）は、２１１９日ぶりの黒星を喫した６月の世界選手権以来の実戦。「得られるものはすごく多かった。僕自身、負けから強くなってきたので。あの負けでより隙がなくなったかな」と復帰戦Ｖに自信をただよわせた。この日は、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで