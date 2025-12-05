12月5日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「選挙漫遊記～れいわ新選組代表選挙と伊東市長選挙～」というテーマで、フリーランスライターの畠山理仁氏に話を伺った。 長野智子「今回はどん