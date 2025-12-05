「重力ピエロ」や「ゴールデンスランバー」など数々のベストセラーを世にだしてきた作家の伊坂幸太郎さんがデビュー25周年を迎えた。2025年12月4日放送の「この本、読みました？」（BSテレビ東京）では伊坂さんのデビュー25周年記念スペシャルと題して、担当編集者やゆかりの人々のインタビューで伊坂さんの作家像に迫った。朝井リョウ「その街で最も小さき者の握りしめたこぶしみたいなものを小説に」伊坂さん自身はテレビ出演NG