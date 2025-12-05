いよいよ12月。伝統行事の多いこの時期は、子どものお手伝いや学びのチャンスが多い時期でもあります。今回は年末年始にかかせない「おせち」の意味やいわれ、飾り切りのやり方をご紹介！子どもといっしょにお正月の準備をしながら「こんな意味があるんだよ」「こうやって切るんだよ」と話をするのもおすすめです。 そもそも「おせち」って何？ おせちは、「お節句、節供（せちく）」を略したもの。節目に神様にお供え物をして、