RADWIMPS RADWIMPSが、大みそかに放送される「第76回 NHK紅白歌合戦」出場が決定した。今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えた RADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート１位を獲得、彼らが手がけたNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物