今季最強寒気で県内は観測史上最も早い初雪を記録し、5日朝は6地点で今冬一番の冷え込みに。厳しい寒さの中、下田ではサーフィン客が波を楽しむ姿も。8日以降は20℃近くまで気温が上がるため、寒暖差に注意が必要です。今シーズン最も強い寒気が流れ込んだ影響で県内でも3日、1941年に記録を取り始めて以来、最も早い初雪を観測するなど、厳しい寒さが続いています。5日朝、静岡市街地では、（記者リポート）「