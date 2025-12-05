４日、ブエノスアイレスのエセイサ国際空港で、中国東方航空ＭＵ７４５便の到着を出迎える空港スタッフら。（ブエノスアイレス＝新華社記者／張鐸）【新華社ブエノスアイレス12月5日】中国航空大手、中国東方航空のMU745便が4日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのエセイサ国際空港に到着した。これにより、中国とアルゼンチンを結ぶ初の直行便が就航した。４日、ブエノスアイレスのエセイサ国際空港到着後、歓迎の放水アー