２０２５中関村フォーラム年次総会の展示会で、ブレイン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）製品の機能と臨床応用について来場者に紹介する医療機器メーカー、北京芯智達神経技術のスタッフ。（３月２９日撮影、北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京12月5日】中国物流購買連合会の医療機器サプライチェーン分会がまとめた最新データによると、2025年の中国医療機器市場の発展は安定の中で前進しており、市場規模は概算で1兆