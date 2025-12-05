10月21日に発足した高市内閣の閣僚が保有する資産が公開され、最も多かったのは小泉防衛大臣で、2億7248万円でした。高市総理大臣は3206万円でした。【映像】高市総理の総資産は3206万円家族分を含めた総資産が最も多かった小泉大臣は、2億7248万円全額が、妻の滝川クリステルさんが所有する国債などの有価証券でした。高市総理は閣僚19人のうち10番目となる3206万円で、定期預金1000万円のほか奈良市に所有する自宅の土地や建