千葉県の東関東自動車道で大型トラックと軽自動車が衝突する事故がありました。1人が病院に搬送されています。【映像】事故現場の様子5日午前11時ごろ、東関東自動車道・下りの成田ジャンクション付近で、「車と車の事故」「人がひかれている」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、走行中の大型トラックと軽自動車が衝突したということです。この事故で1人が病院に搬送されましたが、けがの程度はわかっていま