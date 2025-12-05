アメリカのヘグセス国防長官が軍事作戦の情報を民間のアプリを使って高官らと共有した問題で、国防総省の監察当局は兵士に危害が及ぶ作戦上のリスクを生じさせたと指摘しました。【映像】ヘグセス国防長官、空爆情報を「シグナル」で共有ヘグセス国防長官は3月、親イラン武装組織「フーシ派」への空爆に関する非公開の情報を、作戦実行前にメッセージアプリ「シグナル」を使って送信しました。国防総省の監察当局は4日に公表