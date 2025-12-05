山梨県甲州市で、ブドウ畑にミキサー車が転落する事故がありました。運転していた60代くらいの男性が約4時間にわたり車内に閉じ込められ、意識不明の重体で病院に搬送されました。【映像】事故現場の様子5日午前8時半ごろ、甲州市のブドウ畑で「ミキサー車が畑に落ちた」と目撃者から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、ミキサー車が道路から5mほど下にあるブドウ畑に転落しました。ミキサー車は運転席を下にし