立憲民主党の野田代表は5日の記者会見で、自民党と日本維新の会が成立を目指している衆院議員の定数削減法案について問われ、「賛否云々ではなくやり方が奇異」と述べた上で、選挙制度改革に関して野党内などから中選挙区制を復活させる案が出てきていることに触れ、自身は「中選挙区制については極めて慎重」だとの考えを示した。中選挙区制をめぐっては、定数削減も含めて議論される選挙制度改革の一環として、国民民主党が複数