ロックバンドのＲＡＤＷＩＭＰＳが「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合ほか、３１日、後７・２０）に白組で出場することが５日、発表された。メジャーデビュー２０周年を記念したメドレーを披露する。１１月にデビュー２０周年を迎えたＲＡＤＷＩＭＰＳは、４年ぶりに発表したニューアルバムがチャート１位を獲得し、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物」も話題を呼んだ。紅白出場は２０１６年の第６７回、２０１