アルティーリ千葉は12月5日、オルフェミ・オルジョビと2025－26シーズンの契約締結が決定したことを発表した。 現在29歳のオルジョビは、206センチ115キロの体格を誇るパワーフォワード。リトアニア、マケドニア、フランス、台湾、プエルトリコのチームを渡り歩くと、2024－25シーズンにファイティングイーグルス名古屋へ加入し、1試合平均8.7得点3.6リバウンド1.4