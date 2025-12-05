Jリーグは5日、U-16 Jリーグ選抜を編成して国内合宿を行うと発表した。10月から実施している海外指導者招聘プロジェクトの一環で、Jリーググローバルフットボールアドバイザーとして招聘した、ベンフィカなどで監督歴を持つロジャー・シュミット氏(58)を監督にして、コーチにも内田篤人氏や藤本淳吾氏といった元日本代表選手を招へいする。日程は12月8日から12日までで、最終日には紅白戦を実施する。▽監督ロジャー・シュミ