オーディオテクニカは12月4日から、音と光で空間に彩りをもたらすターンテーブル「Hotaru」（AT-FTT）の国内販売を、公式オンラインショップなどで順次開始する。価格は165万円。これまでは、特設サイトにて限定先行受付を行っていたが、今回満を持して正式な一般販売開始となる。●国内のアナログレコードの生産量は前年比17％増、生産額は同26％増現在はストリーミング全盛期ながら、温かみのあるオーディオ体験を得られるア