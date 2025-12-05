日本スケート連盟は５日、スピードスケートショートトラックのミラノ・コルティナ五輪代表の選考基準を満たした選手を発表した。代表選手は全日本選手権（１３〜１４日、東京辰巳アイスアリーナ）後に正式発表される。この日発表された６選手は以下の通り。〈男子〉宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大）〈女子〉中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）