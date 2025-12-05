5日（金）、第72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025の準々決勝が行われた。 全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。大会4日目、全64校の中からベスト8入りを果たした大学が火花を散らした。 大会3連覇を狙う筑波大学は、前回大会で5位の成績を残している順天堂大学相手にストレー