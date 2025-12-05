早稲田大学は５日、留学生の授業料引き上げを検討していることを明らかにした。引き上げ時期や金額は未定で、在学生は対象外。早大は同日、公式サイトに、日本語教育や英語で対応できる職員やカウンセラーの配置などで多額の支出が発生しているとし、「（留学生に）ある程度の費用を納めていただくことを検討中」との田中愛治総長名の談話を掲載した。日本学生支援機構の２０２４年度調査では、早大に在籍する外国人留学生数は