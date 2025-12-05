「女子ゴルフ・ＱＴファイナル・最終日」（５日、宍戸ヒルズＣＣ東Ｃ＝パー７２）ツアー１勝の植竹希望（２７）＝サーフビバレッジ＝が、国内女子ツアーの来季第１回リランキングまでの出場権を確保した。ＱＴ最終ステージの最終ラウンドを４バーディー、１ボギーの６９でまわり、通算７アンダー１３位に。第１回リランキングまでの全試合に出場できる目安となる「同３５位前後」に入った。１８番パー４。１メートルのパーパ