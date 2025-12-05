２０２６年１月９日放送スタート！ 脚本・監督：阪元裕吾／主演：中島歩＆草川拓弥 ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」 “理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！ 高良健吾が約７年ぶりにテレ東出演！ レギュラーキャスト勢ぞろいの６０秒予告映像も解禁！ さらに、先行試写会＆制作発表記者会見へのご招待や