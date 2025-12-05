アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』より、アフレコを終えた甲斐田裕子、大塚芳忠ら、吉原桃源郷で繰り広げられる“絆”の物語を彩る6人のキャストコメントが、吉原でのそれぞれの姿を捉えた新場面写真と共に解禁された。【写真】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』新場面写真が多数公開空知英秋の漫画『銀魂』連載開始20周年プロジェクトの一環として、2009年放送されたテレビアニメ“吉原炎上篇”が、完全新規作画で新た