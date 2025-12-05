ドウェイン・ジョンソンが、『ジュマンジ』第3弾の撮影中に迎えたカレン・ギランの誕生日を、皆で祝う様子をインスタグラムで公開。『ジュマンジ』ファミリーの素敵すぎる絆をシェアした。【写真】おそるおそるケーキを持つケヴィン・ハートがかわいいwカレン・ギランの誕生日をお祝いする『ジュマンジ』ファミリードウェインは現地時間11月30日の投稿で、ケヴィン・ハートら出演者、スタッフらとともに、ろうそくの灯ったケ