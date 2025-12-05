中島歩と草川拓弥がダブル主演する2026年1月9日スタートのドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系／毎週金曜24時42分）の追加キャストとして、高良健吾の出演が発表された。日暮（中島）と月白（草川）に大きく関わる重要人物でありながら、えたいの知れない謎だらけの男を演じる。併せて、レギュラーキャスト勢ぞろいの60秒予告映像も解禁となった。【動画】『俺たちバッドバーバーズ』60秒予告本作は、『ベイビーわ