一点投入でコーデの引き締め役になり、多彩なカラーのアイテムを受け止めてくれる黒のシューズはやっぱり頼りになる存在。そこで今回は、ワードローブに新たに加えたい黒のシャレ見えシューズを【GU（ジーユー）】からピックアップ。フェイクファーを大胆にあしらったスリッパや甘口なバレエスニーカーといった凝ったデザインも、黒なら気軽に挑戦しやすいはず