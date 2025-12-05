日本バレーボール協会会長の川合俊一さんが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身の好感度について率直に話す一幕があった。この日の視聴者投票のテーマ「あなたの好感度は（１）高い（２）やや高い（３）やや低い（４）低いのうち、どれ？」について聞かれた川合さんは、「やや低いと、今やっているような仕事は成立しないから。かと言って高くはないで