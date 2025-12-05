高松市議会 12月定例高松市議会が5日開会し、下水道の使用料を値上げする条例改正案や一般会計補正予算案などが提案されました。 下水道使用料の改正案が可決されれば、使用料の単価が3割増しになり、新たに「基本使用料」として月額で税込990円が徴収されます。 総額約10億3600万円の補正予算案には、高松シンボルタワーと高松サンポート合同庁舎の間の道に新たな夜間照明を設置する費用として約6100