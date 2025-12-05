1970年代イギリスで起きた凶悪事件の裏側に迫る。フレデリック・ウェストとローズ・ウェスト夫妻による連続殺人事件は、世界犯罪史に残る恐ろしい事件のひとつだ。【ー衝撃写真ー】「なぜ笑顔？」両親との性交、大量殺人に溺れた「殺人夫婦」【妻と義父の性交を覗き見したことも⋯】写真はイメージ©getty歪んだ家庭環境で育った二人が出会い、互いの性的嗜好と暴力性を増幅させていった過程を『世界の殺人カップル