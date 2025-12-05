相次ぐクマの出没を受けて、行政と住民との間で鳥獣被害対策やそのサポートを行う「中間支援組織」の設置を山形県が進めていることが5日、分かりました。再来年（2027年）4月の業務開始を目指すとしています。これは県議会12月定例会で吉村知事が明らかにしたものです。ことし5月に設置された県と35市町村などで組織する「県鳥獣被害防止協議会」は、行政と住民との間でクマなどの鳥獣対策やサポートを行う「中間支援