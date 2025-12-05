創価学会の池田大作名誉会長の死去から2年余り。公明党の票は減り続け、組織の求心力低下が指摘される中、この巨大宗教団体はどこへ向かうのか。「文藝春秋オピニオン 2026年の論点100」の発売に合わせて放送された番組「＋RONTEN 2026」で、雑誌「宗教問題」編集長の小川寛大氏が創価学会の現状と今後について語った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「組織はまとまりを失い、いずれ…」池田大作名誉会長が2023年に