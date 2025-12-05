元警察官・白バイ隊員で、「女副署長」シリーズ、「流警」シリーズなど数多くの警察小説を手がける松嶋智左さん。最新作『刑事ヤギノメ 奇妙な相棒』（文春文庫）が、現在好評発売中です。体力はないが観察眼はピカイチ――そんな主人公・弓木瞳を描いた本作について、松嶋さんにお話を伺いました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）このインタビューは、11月26日（水）朝5時台に放送された文化放送「おはよう寺ちゃん」の