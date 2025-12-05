去年、首都圏を震撼させた闇バイト強盗事件。このうち千葉県市川市の事件に指示役として関わったとみられる男4人が逮捕されました。「指示役」の逮捕は、一連の事件では初めてです。去年8月から11月にかけて首都圏で相次いだ「闇バイト」による強盗事件。横浜市の事件では、住人の男性が死亡する事態に発展しました。記者「事件があったのは横浜の閑静な住宅街で、この道を150メートルほど先に行った住宅で男性の遺体が見つかって