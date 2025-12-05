モレチ・アレシャンドレ投手愛知・誉高のモレチ・アレシャンドレ投手（18）が米大リーグ、フィリーズとマイナー契約で入団に合意したことが5日、分かった。関係者が明らかにした。1月以降に正式契約を結ぶという。ブラジル出身の両親の間に生まれ、身長194センチと恵まれた体格を誇る右投手。今夏の愛知県大会は準々決勝で敗退し、10月のドラフト会議では指名漏れしていた。関係者によると、フィリーズのスカウトは潜在能力を