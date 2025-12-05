小泉進次郎防衛大臣が５日、フジテレビの夕方ニュース「ライブニュースイット」に生出演した。番組では、小泉大臣が代表を務める自民党の政党支部が、企業から政治資金規正法が定める上限を超える寄付を受け取っていた問題について質問を受けた。該当企業の資本金に基づく上限７５０万円を超える１０００万円を受け取っていた。小泉大臣は、「寄付を受けた企業の資本金額を知らずに上限を超える寄付を受けていたことが分かり