政府は5日、高市内閣の首相と閣僚18人の資産を公開した。家族分を含めた資産総額は平均6641万円で、最多は小泉進次郎防衛相の2億7248万円だった。茂木外相、林総務相が続き、高市首相は3206万円で10位だった。高市首相は奈良市の土地と建物1142万円と、乗用車2台を申告した。有価証券や株式は持っていないとしている。夫の山本拓元衆院議員は、福井県鯖江市の土地と建物1064万円と定期預金1千万円を保有している。最多の小泉防衛相