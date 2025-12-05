スプリング・ジャパンは、東京/成田〜大連・南京線の一部便を運休する。現状の旅行需要に鑑みたものとしており、東京/成田〜大連線は6往復12便、東京/成田〜南京線は4往復8便の計20便を運休する。運休便の予約客には、全額払い戻しもしくは搭乗日や近接路線への変更を案内する。南京は上海/浦東、大連はハルビン、北京、天津のいずれかへの変更ができる。■運休便IJ237東京/成田（18：05）〜大連（20：45）／12月11日・12日・18