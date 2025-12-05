かつて“悪童”と呼ばれながら、憎めない存在として広く愛された森勇介。その森が今季から監督として率いる川崎U-18が、12月７日、2025年のＵ−18プレミアリーグのホーム最終戦を迎える。舞台はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuだ（浦和ユースと対戦。14時にキックオフ）。森本人は「そこは全然意識してないっすね」と笑うが、森が指揮官として等々力に戻ってくるのは初。サポーターにとっては、“あの森が監督になって等