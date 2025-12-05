全国高校サッカー選手権大会に北海道代表として出場する北海高校に、サッカーボールやプロテインが寄贈されました。寄贈式では北海高校に、大会協賛企業の「帝人」からサッカーボール、「明治」からプロテインがそれぞれ贈られました。北海高校の全国高校サッカー選手権大会への出場は２年ぶりの１４回目で、曵地優斗主将が大舞台での活躍を誓いました。（北海高校サッカー部曵地優斗