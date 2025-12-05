「Rakuten Original」商品例楽天グループが運営する、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、日用品を中心とした初のプライベートブランド「Rakuten Original」（ラクテン オリジナル）の展開を開始する。「Rakuten Original」の商品は、新たな直営オンライン店舗「楽天オリジナル」で、12月4日から販売を開始した。「Rakuten Original」は、天然水や炭酸水、ウェットティッシュ、マスクといった日用品を中心に、ユー